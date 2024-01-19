السفيرة سها جندي من الأقصر: هجرة غير شرعية في 72 قرية بـ14 محافظة

أكدت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، ان الوزارة مسؤولة عن 14 مليون من المصريين العاملين بالخارج عن كل احتياجاتهم بجانب السعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المبادرة الرئاسية ومنها مراكب النجاة، ودمجها مع مبادرة حياة كريمة للقضاء على الفقر.

وجاء هذا التصريح خلال كلمة وزيرة الهجرة، في افتتاح المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة 2024 الذي تنظمه جمعية الأورمان واتحاد الصناعات بقاعة فندق شتايجن نايل بالاس بمحافظة الأقصر، بحضور عدد من الوزراء ونخبة من خبراء التنمية المستدامة فى العالم، تحت عنوان وشعار "التنمية المستدامة في عالم متغير: مسارات نحو مستقبل مستدام".

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى وجود تنسيق بين الوزارة والمركز المصري الألماني ووكالة المعونة الألمانية بهدف تدريب الشباب والكوادر البشرية للدخول إلى سوق العمل في ألمانيا، لافتة إلى أن مصر لها 72 قرية ضمن 14 محافظة وهى المحافظات التى بها الهجرة الغير شرعية، ومن خلال هذه التدريبات المشتركة يكون الشباب قادرا على الوصول إلى المعايير التى تطلبها ألمانيا لسد الفجوات في المجتمعات المسنة، مشيرة إلى أن الفترة الماضية تم إنشاء صندوق الطوارئ بالتعاون مع وزارة التضامن.

يشارك بالمؤتمر، 7 وزارات، هم؛ التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والزراعة واستصلاح الاراضى، والطيران المدنى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التخطيط والتنمية الإقتصادية، والبيئة، وعدد من رؤساء البنوك والشركات والكيانات الإقتصادية الكبرى.