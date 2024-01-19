"العسلي" و"دبور" يتصدران سباق الهجن بشرم الشيخ

تواصلت اليوم الجمعة فعاليات اليوم الثاني للدورة الرابعة لسباقات الهجن والتي تقام بمضمار مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 18 حتى 20 يناير الجاري، بمشاركة 1380 متسابق يمثلون 25 قبيلة من 17 محافظة مصرية ومنها: (شمال وجنوب سيناء ومحافظات القناة والوادي الجديد والشرقية والقاهرة ومطروح والإسماعيلية والسويس.)

واسفرت نتائج الأشواط عن فوز "العسلي" بالمركز الأول في مسابقة 1200 مترًا، لمالكه عدي بن عيد من قبيلة البياضي، كما فاز "التنح" لمالكه عبدالرحمن سليمان، من قبيلة الاحيوات، وانتزع شوط الماراثون لمسافة 6 كليومترات، كما فاز أيضًا "دبور" لمالكه سلامة عواد الحويطي من قبيلة الحويطات وانتزع شوط القعدان المفاريد.

ينظم الدورة الاتحاد المصري للهجن برئاسة عيد حمدان، ضمن البطولات التنشيطية التى اطلقها للموسم الجديد بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وتحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وبحضور عدد من المحافظين والشيوخ القبائل الشيخ محمد أبو عبيد التيهي والشيخ سليمان أبو شكرى، والشيخ إبراهيم سالم والشيخ دخلله أبو عتيقه والشيخ طويلع سالم والشيخ سويلم حميد.

ويعد مضمار الهجن بشرم الشيخ افضل مضمار لسباقات الهجن في افريقيا بالإضافة انه من ضمن افضل خمس مضامير الهجن على مستوى العالم.

يشار إلى أنه يطلق على الذكور عمومًا منذ ولادتها حتى عمر خمس سنوات القعدان، فإذا تجاوزت خمس سنوات فهي الزمول، ويطلق على الإناث منذ ولادتها حتى عمر خمس سنوات البكار، فإذا تجاوزت خمس سنوات فهي الحول.