طرح التريلر الرسمي لفيلم "رحلة 404"

طرح المخرج هاني خليفة لمحة سريعة من أحداث فيلمه الجديد رحلة 404 المقرر طرحة يوم 25 يناير المقبل بدور العرض السينمائية بجمهورية مصر العربية، خلال التريلر الرسمي للفيلم الذي طرح اليوم الجمعة؛ إذ يظهر من خلاله ملامح الرحلة التي تقوم بها غادة قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج حيث تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغا كبيرا من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها به، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟

وعلى الجانب الآخر، تصدر البوستر تريند محركات البحث، ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، ونال تعليقات إيجابية وحماسية من قبل الجمهور وصُناع العمل خاصة بعد تحديد موعدا لعرضه، حيث علق مخرج الكاستينغ أحمد الزغبي "فيلم اجتماعي جدا.. من أهم وأمتع المشاريع اللي اشتغلت عليها"، وقالت الملحنة سعاد بشناق "فخورة أن يكون أول تعاون مصري لي مع المخرج المخضرم هاني خليفة والمونتير محمد عيد لفيلم من بطولة منى زكي ونخبة من نجوم أم الدنيا، وأن يكون هذا ثالث تعاون لي مع المنتج محمد حفظي، مبروك لكل فريق العمل وشكرا لثقتكم"، بينما قال منتج العمل محمد حفظي: “رحلة طويلة مدتها ثلاث سنوات، ألف مبروك أصدقائي المبدعين وخاصة المخرج هاني خليفة والمؤلف محمد رجاء والصديقة الفنانة المتألقة منى زكي وشركاء المشوار من شركات الإنتاج وكاست الفيلم وضيوف الشرف والفنيين”، بينما قالت المنتجة شاهيناز العقاد: "متحمسة جدا إني أشوف الفيلم على الشاشة الكبيرة بعد رحلة طويلة من المتعة والأمل، أتمنى يعجبكم وتعيشوا معانا الرحلة، انتظرونا رحلتنا يوم 25 يناير بدور العرض المصرية، ويوم 1 فبراير بكل الدول العربية"، كما كانت تعليقات الجمهور بشكل إيجابي متمنين له النجاح.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم ، شادي ألفونس ، رنا رئيس ، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول، ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.

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