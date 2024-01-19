بالصور.. محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، على تفقد عدداً من القطاعات بأحياء المنيرة الغربية وإمبابة والعجوزة، للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام الجاري.

وتفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة أرصفة المشاة والرصف بالإنترلوك لعدد من شوارع حي العجوزة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال ومراجعة الخامات المستخدمة للتأكد من جودتها لضمان عوامل الاستدامة.

واطلع المحافظ على أعمال زراعة النخيل والمسطحات الخضراء أمام محطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتحقيق المظهر الحضاري للمناطق المحيطة بالمحطة.

كما تابع المحافظ نسب أعمال طلاء العقارات المطلة والمحيطة بالمحطة والطرق المؤدية إليها، موجها رؤساء الأحياء المعنية بالتشديد علي الشركات المنفذة بالإسراع من وتيرة الأعمال والتنسيق مع ملاك العقارات بضرورة التعاون مع أجهزة المحافظة في تحسين الحالة العامة للعقار.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير أسفل محور الفريق كمال عامر بجوار محطة بشتيل الجديدة وشارع المطار، والتي تضم إنشاء أرصفة للمشاة وطلاء ورفع كفاءة الأسوار والبلدورات ودعم القطاع بالزراعات والمسطحات الخضراء.

وكلف المحافظ رئيس هيئة النظافة بضرورة تكثيف جهود تحسين منظومة النظافة وتكليف فرق للمرور الدوري لتنفيذ أعمال الكنس والتجريد بذلك القطاع وعدم السماح بوجود أي مخلفات.

رافق المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمد نور السكرتير المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وياسر سامي رئيس حي العجوزة واشرف بكر رئيس حي إمبابة ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة.