الهلال الأحمر الفلسطيني: لا حل لمنع انتشار الأوبئة بغزة سوى وقف العدوان

قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إنه لا يوجد حل لمنع انتشار الأمراض والأوبئة في غزة سوى وقف العدوان والسماح بدخول المساعدات الإغاثية.

وأضافت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، في مداخلة مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن 30 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة وتوقفت عن تقديم الخدمات الصحية جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

كما أشارت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتعنت في دخول شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبري رفح وكرم أبو سالم إلى الأهالي في قطاع غزة.