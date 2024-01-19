تكثيف أعمال الضبطية القضائية وحملات مباحث الكهرباء للحد من سرقات التيار الكهربائي

أكدت وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده، أن معدلات تنفيذ العمل بالخطه الاستثماريه لتجديد وتطوير وتوسيع الشبكه القوميه للكهرباء اكثر من 140% من المستهدف على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي انخفض فيه معدلات الاعطال الفنيه لادنى المستويات وكذلك انقطاعات التيار بعيدا عن فترات تخفيف الاحمال.

وأصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه توجيهات مشدده لروؤساء الشركات القابضه والشركات التابعه لتكثيف الاجراءات والعمل للحد من الفقد في الطاقه الكهربائيه وسرقات التيار التي تتسبب في خسائر لشركات الكهرباء وصلت لحوالي 23 مليار جنيه سنويا، بالاضافة الى اثارها السلبية على الشبكة واستقرار التيار وطلب الوزير الاسراع بمعدلات تركيب العدادات الكودية للمواطنين للحد من نظام الممارسات والتوقف عنه نهائيا .

وكان قد عقد الوزير عدة اجتماعات موسعة وقيادات القطاع ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى لاستعراض الاجراءات التى اتخذتها الشركات للحد من الفقد ونتائج الحملات على سارقى التيار ومن يقومون بالحصول عليه بطرق غير مشروعة وكذلك معدلات العمل فى تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية لدعم واستقرار الشبكة القومية

وفي ذات السياق، اوضح المهندس حسام عفيفي رئيس شركه شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ان الاجراءات التى اتخذتها الشركة للحد من الفقد وسرقات التيار تمكنت من تحصيل حوالى 84 مليون جنيه من محاضر سابقة كانت تكاد تكون معدمة وقد نجح العاملون فى الشركة خلال شهر واحد يوليو الماضى من استرجاع 46.8 مليون كيلووات تم سرقتها قيمتها تزيد عن 50 مليون جنيه نتيجة لتكثيف اعمال الضبطية القضائية وحملات مباحث الكهرباء وان هذه الحملات متواصلة ضد المخالفين حفاظا على المال العام وحقوق الدولة وبما يمكن الشركة من مواصلة اعمالها لتقديم خدماتها للمواطنين وفقا لاعلى المعدلات والكفاءة.

واشار عفيفي الى اسناد منطقه المرج بالكامل الى شركه شعاع لتركيب العدادات للمواطنين لسرعه تلبيه جميع الطلبات الموجوده على منصه الكهرباء وان معدل تركيب العدادات حاليا يبلغ اكثر من 300 عداد يوميا ومن المستهدف خلال العام الحالي تركيب العدادات لكل من تقدم لشركه الكهرباء بطلبات بذلك، مشيرا الى ان قيمة ما تم إستثماره بالمناطق التى تغطيها شركة شمال القاهرة خلال العام الماضى بلغت حوالى (2.165) مليارجنيه لاعمال الإحلال والتجديد والتوسعات، الخطة الطموحة ومشروعات التحكم الآلي بالحلمية والخطوط الهوائية ومن المستهدف إستثمار حوالى (2.274) مليارجنيه هذا العام وان استثمارات الاعمال التى قامت شركة كهرباء شمال القاهرة بتنفيذها لكل من التوسعات والاحلال والتجديد بنسبة تخطت 100 % لخدمة حوالى 5 ملايين مشترك.

واضاف ان العمل في الخطه الاستثماريه الحاليه يسير سابقا للبرامج المحدده حيث من المستهدف اقامه 6 موزعات جديده وانشاء 126 محول و26 كشك و91 لوحه جهد متوسط و115 كلم كابلات جهد متوسط وقد بلغت نسبه التنفيذ للخطه الحاليه اكثر من 65% في 31/12 الماضي وان معدلات الاعطال وصلت لادنى المستويات.

كما يجري تنفيذ مشروعين للتحكمات الاليه وهو من شانه تحقيق استقرار كبير للتيار في المناطق التي تغطيها الشركه حيث وصلت كافه معدات ومهمات مركز التحكم الحلميه الى مصر تمهيدا لبدء اعمال التركيبات والتشغيل والتنفيذ.