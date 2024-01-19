رسميًا.. الفيفا يخطر الزمالك برفع حظر القيد

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، نادي الزمالك، اليوم الجمعة، في خطاب رسمي، برفع حظر للقيد، وإمكانية تسجيل لاعبين جدد للفريق، بعد تسوية جميع القضايا.

وأعلن الزمالك، أمس الخميس، الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم و بلغ عددها ١٤ قضية.

ويعلن المجلس أنه قد انتهى تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى.

ويتوجه المجلس بكل الشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية و يعدهم بمواصلة العمل على وإنهاء باقي الملفات بما يتناسب مع طموحاتهم و بما يستحقه نادينا العريق لكي يعود مرة أخرى إلى منصات التتويج كواحد من أعرق و أقوى أندية الشرق الأوسط وأفريقيا.