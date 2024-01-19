وزير الدفاع الإسرائيلي: مصممون على مواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافنا

أفادت صحيفة “معاريف” العبرية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن أن "أهداف الحرب لا تزال كما هي، وأنهم مصممون على مواصلة العمل حتى تحقيق تلك الأهداف".

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن التوتر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعكس الخلاف الواسع حول نطاق حرب إسرائيل وخططها المستقبلية في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة تصريحًا من منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الذي أشار إلى رفض نتنياهو دعوة واشنطن لتقليص الهجوم العسكري في غزة، قائلًا: "واضح أننا نرى الأمور بشكل مختلف".