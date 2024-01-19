أسوشيتد برس: توتر بين نتنياهو وإدارة بايدن بسبب حرب غزة

قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن التوتر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعكس الخلاف الواسع حول نطاق حرب إسرائيل وخططها المستقبلية في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة تصريحًا من منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، الذي أشار إلى رفض نتنياهو دعوة واشنطن لتقليص الهجوم العسكري في غزة، قائلًا: "واضح أننا نرى الأمور بشكل مختلف".

فيما هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، قائلًا "لا يهتم بإسرائيل، بل بمصالحه السياسية ويجب استبداله بسرعة".

وأضاف لبيد في تصريحات صحفية أن "نتنياهو فشل في إدارة حرب غزة، وتسبب في سقوط ضحايا إسرائيليين"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة كارثية يجب حلها".