سيارة مسرعة تنهي حياة معلمة بالدقي والأمن يضبط قائدها

لفظت معلمة أنفاسها الأخيرة، جراء اصطدام سيارة مسرعة بجسدها أثناء محاولتها عبور الطريق بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

تلقي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين أنه أثناء محاولة معلمة عبور الطريق صدمتها سيارة مسرعة مما تسبب في وفاتها متأثرة بإصابتها، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم ضبط طالب في عقده الثاني، والذي كان يقود السيارة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.