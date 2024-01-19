"خوت" تنتزع شوط المفاريد في سباقات الهجن بشرم الشيخ

شهدت منافسات شوط الأبكار فئات المفاريد مسافة 1200 مترًا تنافسًا كبيرًا، والتي أختتمت بفوز "خوت" لمالكها علي محمد الحويطي من قبيلة الحويطات، كما فاز “الغربي” لمالكه أبو عبدالله القناص من قبيلة العيايدة وانتزع سيف الماراثون. وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن والتي تقام بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 18 حتى 20 يناير الجاري، بمشاركة 1380 متسابق يمثلون 25 قبيلة من 17 محافظة مصريةومنها: (شمال وجنوب سيناء ومحافظات القناة والوادي الجديد والشرقية والقاهرة ومطروح والإسماعيلية والسويس.).

وينظمها الاتحاد المصري للهجن برئاسة عيد حمدان، ضمن البطولات التنشيطية التى اطلقها للموسم الجديد بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وتحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وبحضور عدد من المحافظين والشيوخ القبائل الشيخ محمد أبو عبيد التيهي والشيخ سليمان أبو شكرى، والشيخ إبراهيم سالم والشيخ دخلله أبو عتيقه والشيخ طويلع سالم والشيخ سويلم حميد.

يشار إلى أن أعمار الإبل منها المفرود: عندما يكتمل عمره سنة ويفرد عن أمه أي يفطم، وجمعها مفاريد، والأنثى يقال عنها مفرودة.

ومن المقرر أن يشهد اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وكاتو كين الممثل الرئيسى لهيئة التعاون الدولي اليابانية ( جايكا )، مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الرابعة لسباقات الهجن والتي تقام بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه يحرص على حضور تلك السباقات وتقديم كل الدعم كونها الرياضة الهامة لدى قبائل سيناء، وتوفير كل الدعم لمضمار الهجن بشرم الشيخ، أيضا مضمار نويبع وطور سيناء لأغراض التدريب، مؤكدًا حرصه أيضا لإقامة الفعاليات، وتحويل سباقات الهجن لمشروع استثماري، على أن يكون الدخل لحساب صندوق رعاية بدو المحافظة.

ويعد مضمار الهجن بشرم الشيخ افضل مضمار لسباقات الهجن في افريقيا، بالإضافة انه من ضمن افضل خمس مضامير الهجن على مستوى العالم.

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