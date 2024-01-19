وكيل "الصحة" بالشرقية يتفقد القافلة الطبية بقرية السنيطة بفاقوس

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة بالمرور علي القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية السنيطة التابعة لمركز ومدينة فاقوس، والتي بدأت منذ صباح أمس الخميس، وتستمر حتى مساء اليوم الجمعة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة.

وتفقد وكيل الوزارة توقيع الكشف الطبي علي المرضى في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، المسالك البولية، الأسنان"، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجانًا.

وتم توقيع الكشف الطبي على أكثر من ٢٠٠٠ مريض.

كما تأكد وكيل الوزارة من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى أثناء العمل.

وتابع " مسعود" جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والحصول علي الخدمات الطبية المختلفة ضمن المبادرات الرئاسية الأخرى، مقدمًا الشكر لمنسق القوافل، ولجميع الفرق الطبية والعاملين والمشاركين بالقوافل الطبية بالشرقية، على المجهود المبذول لصالح المواطنين والمرضى بالمحافظة.