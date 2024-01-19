ضبط 4 عاطلين لقيامهم بأعمال سرقات بالشروق

القت اجهزة الامن بالقاهرة القبض على 4 عاطلين لقيامهم بأعمال سرقات بالشروق.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامهما بسرقة حديد اللافتات الخاصة بإحدى الشركات وتحميله على دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة المضبوطات بأسلوب "الفك"، وأقرا بإرتكابهما (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب.

بإرشدهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" ( مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).



كما نجحت اجهزة الأمن فى ضبط (عاطلين- لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة (2 هاتف محمول – 3 جهاز " لاب توب"- جهاز تابلت ) من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بذات الأسلوب.

وأقرا بإرتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، بإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات لدى عملائهما "سئ النية" (3 أشخاص)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.