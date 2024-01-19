أوكرانيا تقصف بيلجورود الروسية 15 مرة خلال 24 ساعة

قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، إنَّ القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت 15 ذخيرة مختلفة على بيلجورود خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، في تقرير لها، أنه جرى إطلاق 6 قذائف مدفعية على مستوطنة فالكوفسكي، كما هاجمت القوات الأوكرانية قرية جورافليفكا بطائرة انتحارية بدون طيار، ولم تقع إصابات أو أضرار في هذه المستوطنات.

وكتب "جلادكوف": "تصدت قوات الدفاع لغارة جوية أوكرانية، وتمَّ نقل امرأة مصابة بشظية في مفصل الركبة اليمنى إلى مستشفى المدينة، حيث يقدم لها الأطباء كل الرعاية الطبية اللازمة".

وفي منطقة فولوكونوفسكي، تعرضت قرية ستاري لقصف بقذائف الهاون 4 مرات، وفي منطقة جرايفورونسكي، تمَّ التشويش على طائرتين بدون طيار من طراز كاميكازي وتدميرهما بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية في قرية بوشاييفو.

وفي منطقة شيبيكينسكي قصفت القوات الأوكرانية قرية تيريزوفكا بقذائف الهاون 4 مرات، ولحقت أضرار بنوافذ وواجهات منزلين خاصين، بالإضافة إلى سقف المرآب.