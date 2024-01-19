إيهود باراك: المقاومة الفلسطينية لم تهزم.. وفرص استعادة الرهائن تتراجع

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تهزم، رغم المكاسب التي حققها الجيش الإسرائيلي، وفرص استعادة "الرهائن" تتراجع.

وشدد باراك على ضرورة وجود قيادة جديدة في إسرائيل، حيث أشار إلى أن عدم تحديد هدف واقعي قد يؤدي إلى إغراقهم في غزة.

وأكد أهمية تنظيم انتخابات مبكرة في إسرائيل قبل فوات الأوان، وذلك لتفادي المخاطر المحتملة، بحسب تصريحاته.

وسبق أن صرح بارك بأن الذين يعتقدون أنه يمكن تشجيع الفلسطينيين في غزة على الهجرة الطوعية يخوضون في أحلام لا أساس لها في الواقع.

وأشار أيضا إلى تقدم بارز قد حققه الجيش الإسرائيلي في القطاع، ومع ذلك، أكد أنه لا يزال الجيش بعيدًا عن تحقيق أهداف الحرب.