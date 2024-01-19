محلل سياسي يشيد بالمخيم الإغاثي المصري بخان يونس ويؤكد: يجب تكراره بغزة

أشاد عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، بالمخيم الإغاثي التابع للهلال الأحمر المصري المقام في خان يونس، مؤكدا أنه نموذجًا يجب تكراره بشكل أوسع وأكبر من طريقة البناء واحتواء الأزمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وأضاف "مطاوع"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع امتداد هذا النموذج على طول قطاع غزة، لأن اليوم التالي من انتهاء الحرب سيكون هناك الكثير الذين فقدوا مساكنهم، وسيكونون بحاجة إلى مخيمات منتظمة بهذا الشكل من أجل البقاء حتى انتهاء هذه الأزمة أو البدء في عمليات إعادة إعمار تساهم بشكل أو بآخر في عودة بعض المساكن لأصحابها.

وأوضح أن نجاح وضع هذا النموذج سيكون له أثر كبير على بقاء الفلسطينيين في اليوم التالي لانتهاء الحرب، لأنه كما يعلم الكثير أن قطاع غزة أصبح بلا خدمات نهائيا وأكثر من 70 % من المساكن إما دمرت بشكل كامل أو تضررت جزئيا.