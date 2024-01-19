أسماء لوحة شرف أئمة أوقاف جنوب سيناء لعام 2023

أعلنت وزارة الأوقاف، عن لوحة شرف أئمة أوقاف جنوب سيناء لعام 2023، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتطوير المستمر لبرامجها الدعوية، والتثقيفية، وإيمانًا منها بأهمية تكريم وتشجيع العاملين بها من أجل تحفيزهم على تطوير قدراتهم وتعزيز التفاني وتحسين وجودة الأداء الدعوي، خاصة المتميزين من الأئمة الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وأشارت وزارة الأوقاف في بيان لها، إلى أن لوحة شرف أئمة أوقاف مديرية أوقاف جنوب سيناء لعام 2023، ضمنت كلًامن: الشيخ محمد علي محمد الشاذلي - الحاصل على دورة قادة فكر ــ والتميز الوظيفي ــ والقراءة الحرة ــ والخطيب المثالي 2023ــ وبعثة الحج، والشيخ محمد أحمد محمود الفخراني ، والشيخ محمد أحمد الشحات النمراوي، والشيخ عمرو عبد المنعم محمد عز، وجميعهم حاصلين على دورة قادة فكر 2023.

كما ضمت قائمة لوحة الشرف الشيخ علي عمر عبد الفتاح هنو - جنوب سيناء - القراءة الحرة 2023، والشيخ حمزة محمد عبد الوهاب، التميز الوظيفي 2023، والشيخ حسن مصباح محمد العزوني، مسابقة النابغين في علم الفرائض2023، الشيخ مصطفى عبد المعطي سيد أحمد هاشم نفس المسابقة.

كما أعلنت وزارة الأوقاف عن لوحة شرف واعظات الأوقاف لعام 2023، ممن شاركن في دورة رائدات فكر ودورة المهارات الإعلامية وممن حصلن على جائزة التميز الدعوي أو واعظة متميزة خلال عام 2023، وضمت القائمة الواعظة إيناس خيري عبد الصادق - جنوب سيناء - رائدات فكر.