زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو فشل في إدارة حرب غزة ويجب استبداله بسرعة

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، قائلاً "لا يهتم بإسرائيل، بل بمصالحه السياسية ويجب استبداله بسرعة".

وأضاف لبيد في تصريحات صحفية أن "نتنياهو فشل في إدارة حرب غزة، وتسبب في سقوط ضحايا إسرائيليين"، مشيراً إلى أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة كارثية يجب حلها".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في الطاقم الوزاري الأمني المصغر قوله إنه "لا مستقبل للحرب، ونتنياهو يماطل لكسب الوقت والهروب من المسؤولية".

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت أن سلوك الحكومة قبل 7 أكتوبرالماضي وبعده "فشل كبير جدا".