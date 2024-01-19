مقتل وإصابة 9 أشخاص جراء انهيار أرضي في إحدى قرى جنوب الفلبين

لقي سبعة أشخاص حتفهم بينهم خمسة أطفال فيما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة إثر وقوع انهيار أرضي بإحدى قرى جنوبي الفلبين ناجم عن هطول أمطار غزيرة على مدار عدة أيام مما أدى إلى دفن أحد المنازل هناك.

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة، عن مسئول بمكتب الدفاع المدني الفلبيني قوله: إنه لا زال هناك ما بين خمسة إلى عشرة أشخاص في عداد المفقودين عقب الانهيار الأرضي الذي وقع في إحدى القرى الجبلية النائية ببلدة "مونكايو" في مقاطعة "دافاو دي أورو".. مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ قاموا بإيقاف عمليات البحث عن المزيد من الضحايا بعد ظهر أمس الخميس بسبب الأمطار الغزيرة التي قد تسبب وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية، وتم استئناف البحث اليوم.

وأضاف المسئول الفلبيني أن الأمطار الغزيرة غمرت أيضا قرى وتسببت في نزوح أكثر من ستة آلاف شخص في مقاطعتين نائيتين أخريين.