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الجمعة 19 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

قمم تاريخية.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

ذهب
ذهب
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اشتعلت أسعار الذهب في مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية وبلغ سعر الذهب داخل محلات الصاغة أعلى قمة لجميع الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا زيادة بقيمة  3550 جنيا  في الجرام الواحد، كما وصل عيار 24 الأعلي فئة مسجلا 4050 جنيها في الجرام.

ووصل سعر عيار 18 إلي 3030 جنيها في الجرام الواحد بزيادة تبلغ 26 جنيها، وعيار 14 حيث ارتفع مقدار 20 جنيه مسجلا 2350 جنيه فى الجرام.

وعلى صعيد المنتجات الذهبية الأخري، صعدت أوقية الذهب مقدار 1066 جنيه لتسجل 123.900 ألف جنيه، وكيلو الذهب الذي بلغ 4.040 مليون جنيه، وجنيه الذهب والذي سجل 28.450 ألف جنيه.


  

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