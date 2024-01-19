أمم أفريقيا 2023.. موعد مبارة مصر والرأس الأخضر

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب الرأس الأخضر، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات كأس الأمم الأفريقية في الساعة العاشرة من مساء يوم الإثنين المقبل، بتوقيت القاهر، وهو نفس موعد مباراة غانا وموزمبيق في المواجهة الثانية من المجموعة.

وتعادل منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا مع موزمبيق بهدفين لكل فريق في الجولة الأولي من منافسات الجولة الأولى بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، كما تعادل بنفس النتيجة أمام غانا في الجولة الثالثة.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا