«المركزية الأمريكية»: الحوثيون استهدفوا سفينة أمريكية بصاروخين باليستيين مضادين للسفن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الحوثيين استهدفوا سفينة أمريكية بصاروخين باليستيين مضادين للسفن، ولم يتم الإعلان عن إصابات حتى الآن.

وأضافت المركزية الأمريكية في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، أن ميلشيا الحوثي تستهدف للمرة الثالثة على التوالي سفن التجارة في البحر الأحمر قرب سواحل اليمن.

وأشارت في بيانها، أن السفينة التي استهدفها الحوثيون، هي سفينة ناقلة ترفع علم جزيرة مارشال وتملكها الولايات المتحدة وتديرها اليونان.

وأمس الخميس أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها قصفت في اليمن 14 منصة صواريخ جهزها الحوثيون لإطلاقها على السفن في البحر الأحمر.

كما أضافت من خلال بيان لها، "أن القوات الأمريكية شنت ضربات على 14 صاروخًا حوثيًا مدعومًا من إيران تم تحميلها لإطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

كما أكد البيان، أن القوات الأمريكية استخدمت حقها في الرد والدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين وأن تلك الضربات ستؤدي إلى إضعاف قدرات الحوثيين على مواصلة هجماتهم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.