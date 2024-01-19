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الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة فلسطينيين إثر اشتباكات مع قوات الاحتلال في مدينة سلفيت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اندلعت اشتباكات، اليوم الجمعة، بين مجموعة من الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، نتج عن تلك المواجهات إصابة مواطنين فلسطينيين في مدينة سلفيت بالضفة الغربية، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت الوكالة نقلًا عن مصادر في المدينة، أن قوات الاحتلال نشرت جنودها في الشوارع، وتمركزت في الجهة الشمالية من المدينة، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، باستشهاد 5 مواطنين فلسطينيين في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس في قطاع غزة.

ومنذ قليل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، عن قصف مدفعي إسرائيلي على محيط مستشفى الأمل في خان يونس جنوب غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبعض الشبان في قرية حوسان وبلدة نحالين غرب بيت لحم، واعتدت قوات الاحتلال على أربعة شبان فلسطينيين وإصابة أحدهم.

إصابة فلسطينيين اشتباكات مع قوات الاحتلال مدينة سلفيت