فلسطين.. 5 شهداء إثر قصف إسرائيلي غرب خان يونس في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد 5 مواطنين فلسطينيين في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس في قطاع غزة.

ومنذ قليل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، عن قصف مدفعي إسرائيلي على محيط مستشفى الأمل في خان يونس جنوب غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبعض الشبان في قرية حوسان وبلدة نحالين غرب بيت لحم، واعتدت قوات الاحتلال على أربعة شبان فلسطينيين وإصابة أحدهم.

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، دون تفرقة مستخدمين جميع أنواع آليات الحرب الجوية والبرية، كما يقتحم الاحتلال كل يوم عدة مدن فلسطينية، وتم اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين.