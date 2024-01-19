جثة فتاة بها آثار تعذيب وملفوفة داخل بطانية تثير الذعر بالجيزة

يُجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها بها آثار تعذيب وملفوفة داخل بطانية وملقأة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، من خلال فحص علاقات المجني عليها عقب تحديد هويتها وكذا تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الجثة وسرعة تتبع خط سير الحناة وضبطهم.

وتشير التحريات الأولية إلى أن القتل بدافع الانتقام للشرف وجاري كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

كانت البداية بتلقي الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بالعثور على جثة داخل بطانية بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة بها آثار تعذيب وملفوفة داخل بطانية ولا تحمل أوراق تدل على هويتها.

جرى فرض كردون أمني بمحيط العثور على الجثة وجاري العمل على كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.