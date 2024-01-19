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الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم إلى 8 شهداء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في مدينة طولكرم ليصل إلى 8 شهداء فلسطينيين منذ بداية العدوان، وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الشهيد تم نقل جثمانه إلى مستشفى الشهيد.

يذكر أن، الشهيد محمد مطيع محمود استشهد إثر طلق ناري، يوم الأربعاء الماضي، ومنعت قوات الاحتلال الإسعاف من الوصول له وعلاجه.

ومنذ قليل، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبعض الشبان في قرية حوسان وبلدة نحالين غرب بيت لحم، واعتدت قوات الاحتلال على أربعة شبان فلسطينيين وإصابة أحدهم.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل غرب بيت لحم، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، ونتج عن ذلك إصابة بعض المواطنين بالاختناق، وإغلاق بعض المحلات التجارية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا من بلدة عرابة جنوب جنين، وتم اعتقال الشاب عند حاجز عسكري بمدخل عرابة، كما أطلق الاحتلال الرصاص الحي في قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين، ونشر الاحتلال قواته داخل الشوارع.

فلسطين طولكرم 8 شهداء منذ بداية العدوان