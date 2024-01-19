كأس ملك إسبانيا.. أتلتيكو مدريد يثأر من الريال في مباراة مجنونة

حقق فريق أتلتيكو مدريد، انتصارًا مثيرًا على جاره ريال مدريد برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهدت مباراة ديربي مدريد، إثارة كبيرة امتدت لـ شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 2-2.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم أتلتيكو مدريد بهدف في الدقيقة 39 عن طريق صامويل لينو، ومع نهاية الشوط جاء هدف التعادل للميرينجي بالنيران الصديقة، حيث أحرز حارس الأتلتي يان أوبلاك هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني، سجل ألفارو موراتا هدف الأتلتي الثاني في الدقيقة 57 بعد خطأ فادح من حارس الملكي أندريه لونين والمدافع أنطونيو روديجير.

وأدرك خوسيلو، هدف التعادل للريال في الدقيقة 82 من رأسية، بعد كرة عرضية من الإنجليزي جود بيلينجهام، لينتهي الوقت الأصلي بهدفين لكل فريق.

وفي الشوط الأول الإضافي، أحرز أنطوان جريزمان الهدف الثالث للروخي بلانكوس في الدقيقة 100، قبل أن يقتل الهولندي ممفيس ديباي أحلام الملكي في الشوط الإضافي الثاني بصناعته هدف لزميله رورديجو ريكيلمي في الدقيقة 119، ليفوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد بنتيجة 4-2.

وبهذا الفوز، تأهل أتلتيكو مدريد إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا على حساب ريال مدريد حامل اللقب، كما ثأر من هزيمته في الأيام القليلة الماضية من نادي القرن في أوروبا في بطولة كأس السوبر الإسباني بنتيجة 5-3.