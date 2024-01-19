اللص المنحوس.. سرق هاتف جارته وسقط من السادس بالطالبية

لقي لص مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس عقب سرقته هاتف محمول من شقة جارته بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين العثور على جثة طالب جثة هامدة وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المتوفي بسرقة هاتف محمول من شقة جارته شاهدته مالكة الشقة وقامت بالصراخ، فأخذ المتهم الهاتف وأثناء هروبه سقط من الطابق السادس في منور العقار، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.