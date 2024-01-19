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الجمعة 19 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جون كيربي: الولايات المتحدة تتابع عن كثب التوتر بين باكستان وإيران

جون كيربي
جون كيربي
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أمس الخميس، تعليقًا على الضربات المتبادلة بين إيران وباكستان، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع عن كثب التوتر بين البلدين وأن الولايات المتحدة لا تريد تصعيد في المنطقة، جاء ذلك أثناء حديث كيربي مع صحفيين مرافقين للرئيس الأمريكي.

كما أضاف جون كيربي أن باكستان هي التي تعرضت للضربات أولًا من إيران ثم ردت باكستان بضربات على الحدود بين البلدين.

يذكر أن، أمس الخميس، أعلن الجيش الباكستاني، أن قواته قامت بالدخول إلى إيران وتدمير عدد من القواعد التابعة للجماعات الانفصالية الإرهابية، كما حذر الجيش الباكستاني كل من يفكر الاعتداء على السيادة الباكستانية.

وأضاف الجيش الباكستاني في بيانه، أن قواته استهدفت عددًا من الجماعات الانفصالية الإرهابية التي تتخذ من إيران مقرا لها، وأشارت أن إيران قامت في وقت سابق بمهاجمة الأراضي الباكستانية بالصواريخ الباليستية، وأن ما قامت به إيران هو انتهاك للسيادة الباكستانية وإخلال بكل العهود والمواثيق الدولية.

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