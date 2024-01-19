أمم أفريقيا| طبيب المنتخب: «إصابة محمد صلاح شد في الخلفية فقط»

كشف محمد أبو العلا طبيب المنتخب أن إصابة محمد صلاح هي شد في العضلة الخلفية فقط، والتي على إثرها خرج من مباراة مصر وغانا، والتي أُقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.



وتعادل منتخب مصر مع غانا بهدفين لكلا الفريقين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

بدأ المنتخب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح، مصطفى محمد

وكان قد تعادل الفراعنة أمام موزمبيق في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.