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الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. اندلاع مواجهات مع الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يوم الخميس، باندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبعض الشبان في قرية حوسان وبلدة نحالين غرب بيت لحم، واعتدت قوات الاحتلال على أربعة شبان فلسطينيين وإصابة أحدهم.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل غرب بيت لحم، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، ونتج عن ذلك إصابة بعض المواطنين بالاختناق، وإغلاق بعض المحلات التجارية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا من بلدة عرابة جنوب جنين، وتم اعتقال الشاب عند حاجز عسكري بمدخل عرابة، كما أطلق الاحتلال الرصاص الحي في قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين، ونشر الاحتلال قواته داخل الشوارع.

اندلاع مواجهات فلسطين قوات الاحتلال قرية حوسان غرب بيت لحم