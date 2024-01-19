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الجمعة 19 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا .. مصر وغانا «حبايب» بهدفين لكلا الفريقين

منتخب مصر
منتخب مصر
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انتهت مباراة منتخب مصر وغانا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا. 


شهدت المباراة ضغطًا كبيرًا من كلا الفريقين ليحصد في النهاية كلاهما نقطة وحيدة.

بدأ المنتخب بتشكيل مكون من :
حراسة المرمي: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح، مصطفى محمد. 
وكان قد تعادل الفراعنة أمام موزمبيق في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية. 

منتخب مصر أمم إفريقيا