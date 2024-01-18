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الجمعة 19 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم إفريقيا .. هدفان لمصر وغانا في دقيقة واحدة

منتخب مصر
منتخب مصر
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تمكن منتخب مصر من إحراز هدف التعادل في شباك منتخب غانا ليتعادل مع الاسود في المباراة التي تجمع بينهم حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الافريقية. 
ثم يرد منتخب غانا بهدف في نفس الدقيقة ليتقدم الاسود بهدف اخر في شباك الفراعنة .

بدأ المنتخب بتشكيل مكون من :
حراسة المرمي: محمد الشناوى
خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح، مصطفى محمد. 
وكان قد تعادل الفراعنة أمام موزمبيق في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية. 

منتخب مصر أمم إفريقيا غانا كأس الأمم الإفريقية محمد صلاح