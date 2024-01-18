أمم إفريقيا .. هدفان لمصر وغانا في دقيقة واحدة

تمكن منتخب مصر من إحراز هدف التعادل في شباك منتخب غانا ليتعادل مع الاسود في المباراة التي تجمع بينهم حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الافريقية.

ثم يرد منتخب غانا بهدف في نفس الدقيقة ليتقدم الاسود بهدف اخر في شباك الفراعنة .

بدأ المنتخب بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح، مصطفى محمد.

وكان قد تعادل الفراعنة أمام موزمبيق في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.