فيديو وصور.. غرق مساكن الري بسبب انفجار ماسورة خط عمومي بإسنا

تعرض عدد من شوارع مدينة إسنا جنوب الأقصر، مساء اليوم الخميس، للغرق بسبب انفجار ماسورة خط عمومي أمام مدرسة التجارة بنات بوسط المدينة، مما أدى إلى هبوط في الشارع العمومي وكسر الرصيف.

تنشر "البوابة نيوز" مشاهد حصرية لآثار الكسر الذي حدث في ماسورة مياه عمومية بجوار مساكن الري بإسنا، مما أدى إلى غرق المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالمنطقة وغرق عمارات الري، وغلق بعض الشوارع بسبب تجمع المياه لحين إصلاح العطل.

كانت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا قد تلقت إخطارا يفيد حدوث كسر في ماسورة عمومية أمام مددرسة التجارة، مما أدى إلى غرق الشوارع المجاورة ومن بينها شارع المدرسة ومنازل الري بسبب تجمع المياه .

على الفور انتقل مسئولو مجلس مدينة إسنا وشركة المياه، للوقوف على تفاصيل الواقعة، وجاري إصلاح الكسر واتخاذ اللازم لعدم تكرار الواقعة مرة أخرى.

غرق شوارع إسنا (1)

غرق شوارع إسنا (2)

غرق شوارع إسنا (3)

غرق شوارع إسنا (4)

غرق شوارع إسنا (5)

غرق شوارع إسنا (6)

غرق شوارع إسنا (7)

غرق شوارع إسنا (8)

غرق شوارع إسنا (9)

غرق شوارع إسنا (10)

غرق شوارع إسنا (11)

غرق شوارع إسنا (12)

غرق شوارع إسنا (13)

غرق شوارع إسنا (14)

غرق شوارع إسنا (15)

غرق شوارع إسنا (16)

غرق شوارع إسنا (17)

غرق شوارع إسنا (18)

غرق شوارع إسنا (19)

غرق شوارع إسنا (20)

غرق شوارع إسنا (21)

غرق شوارع إسنا (22)

غرق شوارع إسنا (23)

غرق شوارع إسنا (24)

غرق شوارع إسنا (25)

غرق شوارع إسنا (26)

غرق شوارع إسنا (27)

غرق شوارع إسنا (28)

غرق شوارع إسنا (29)

غرق شوارع إسنا (30)

غرق شوارع إسنا (31)

غرق شوارع إسنا (32)

غرق شوارع إسنا (33)

غرق شوارع إسنا (34)

غرق شوارع إسنا (35)

غرق شوارع إسنا (36)

غرق شوارع إسنا (37)

غرق شوارع إسنا (38)

غرق شوارع إسنا (39)