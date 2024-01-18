كأس ملك إسبانيا.. ريال مدريد يتعادل مع أتلتيكو بالشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي، الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بهدف لمثله، المقامة بينهما حاليًا على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

تقدم أتلتيكو مدريد بهدف في الدقيقة 39 عن طريق صامويل لينو، ومع نهاية الشوط أدرك ريال مدريد التعادل بهدف ذاتي، حيث أحرز حار س الأتلتي يان أوبلاك هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45+1، لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل 1-1.

تأتي مواجهة ديربي مدريد بين الفريقين، بعد أيام قليلة من فوز الريال على أتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة 5-3.

بدأ ريال مدريد، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفخال - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي

خط الوسط: لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

أما أتلتيكو مدريد، دخل اللقاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: هرموسو، خيمينيز، فيتسل

خط الوسط: يورينتي، دي باول، كوكي، ساؤول، لينو

وفي الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا.