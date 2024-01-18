أمم إفريقيا .. انطلاق الشوط الثاني من مباراة مصر وغانا

انطلق الشوط الثاني من مباراة مصر وغانا المقامة حاليا ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الامم الافريقية بكوت ديفوار.

انتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الغاني بهدف دون رد في مرمى الفراعنة.

بدأ المنتخب بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح، مصطفى محمد.

وكان قد تعادل الفراعنة أمام موزمبيق في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.