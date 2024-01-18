أمم إفريقيا .. مصر وغانا.. انتهاء الشوط الأول بتقدم البلاك ستارز

انتهي الشوط الاول من مباراة منتخب مصر وغانا بتقدم اسود الاطلس بهدف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كاس ألأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

جاء هدف غانا في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل ضائع للشوط الاول .

وغادر محمد صلاح المباراة بعد تعرضه للاصابة ونزل مصطفي فتحي بديلا له.



بدأ الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح، مصطفى محمد.

وكان قد تعادل الفراعنة أمام موزمبيق في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.