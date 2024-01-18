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الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة يقتل أحلام سالامنكا ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

مباراة برشلونة وسالامنكا
مباراة برشلونة وسالامنكا
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فاز فريق برشلونة على مضيفه سالامنكا بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مونيسيبال رينا صوفيا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

باغت سالامنكا، البلوجرانا بهدف في الدقيقة 31 عن طريق ألفارو جوميز، قبل أن ينقذ فيران توريس الفريق الكتالوني بهدف التعادل في الدقيقة 45 من صناعة جواو فيليكس، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

في الشوط الثاني، قتل برشلونة أحلام سالامنكا في إحداث مفاجأة في كأس ملك إسبانيا، وسجل هدفين عن طريق جول كوندي وأليخاندرو بالدي في الدقيقتين 69 و73 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز، تأهل فريق برشلونة إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما تخطى سالامنكا بنتيجة 3-1.

كان برشلونة، بدأ المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز

وفي الهجوم: فيران توريس - مارك جويو - جواو فيليكس.

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