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الجمعة 19 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا.. التعادل السلبي يسيطر على أول 30 دقيقة بمباراة مصر وغانا

منتخب مصر
منتخب مصر
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سيطر التعادل السلبي علي اول 30 دقيقة من الشوط الاول لمباراة مصر وغانا المقامة حاليا ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الامم الافريقية بكوت ديفوار.
ولم تشهد اول 30 دقيقة اي خطورة من الفريقيين .

جاء التشكيل كالتالي: 
حراسة المرمي: محمد الشناوى
خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح، مصطفى محمد. 
وكان قد تعادل الفراعنة أمام موزمبيق في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية. 

منتخب مصر مباراة مصر وغانا أمم إفريقيا