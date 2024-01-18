أمم أفريقيا.. التعادل السلبي يسيطر على أول 30 دقيقة بمباراة مصر وغانا

سيطر التعادل السلبي علي اول 30 دقيقة من الشوط الاول لمباراة مصر وغانا المقامة حاليا ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الامم الافريقية بكوت ديفوار.

ولم تشهد اول 30 دقيقة اي خطورة من الفريقيين .

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح، مصطفى محمد.

وكان قد تعادل الفراعنة أمام موزمبيق في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.