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الخميس 18 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. جوردان هندرسون إلى أياكس الهولندي

جوردان هندرسون
جوردان هندرسون
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أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع المخضرم الإنجليزي جوردان هندرسون في صفقة انتقال حر.

انتقل هندرسون إلى أياكس، بعد فسخ عقده مع الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ضم أياكس، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 33 عامًا بعقد حتى يونيو 2026، ليرتدي القميص رقم 6 مع النادي الهولندي.

ولم يكشف أياكس أي تفاصيل عن صفقة انتقال هندرسون إلى صفوفه، عبر حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان نادي الاتفاق السعودي، أعلن منذ قليل، رحيل هندرسون عن صفوف الفريق، بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

وقضى هندرسون 6 أشهر فقط مع الاتفاق، بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي، وخاض معه 17 مباراة في الدوري السعودي، صنع خلالها 4 أهداف، ولم يسجل أي هدف.

وكان جوردان هندرسون، انضم إلى الاتفاق الصيف الماضي بعد 12 عامًا قضاها في صفوف ليفربول.

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