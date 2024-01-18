مفهوم ولاء العميل وبرامج الولاء وتجميع النقاط

الخميس 18/يناير/2024 - 10:05 م

أظهرت دراسة حديثة أن زيادة معدل ولاء العميل بنسبة 5% فقط يمكن أن يساهم في زيادة الأرباح التجارية بنسبة تتراوح بين 25% و95%؛ لهذا السبب يُعتبر استخدام برامج الولاء وتجميع النقاط من ضمن أفضل استراتيجيات التسويق الإلكتروني التي تحسّن من نسبة الولاء وتحافظ على استمرار العملاء.



ماهو مفهوم ولاء العميل؟

ولاء العميل يمثل الروابط الدائمة والتفاعلات المستمرة بين الشركات التجارية وعملاءها، كما يعكس هذا المفهوم رغبة العميل في الاستمرارية مع علامة تجارية معينة واتخاذ قرارات الشراء لصالحها بدلًا من التوجه إلى المنافسين؛ لهذا السبب يعد ولاء العملاء أحد أهم عوامل النجاح للأعمال التجارية، حيث يعزز العلاقات طويلة الأمد ويسهم في تحقيق النمو المستدام.



أهمية ولاء العملاء

يُساهم مفهوم ولاء العملاء في بناء علاقات قوية ومستدامة بين الأعمال التجارية ومجموعة العملاء، مما يساهم في تشجيع ولاء العملاء على إجراء عمليات شراء متكررة، حيث يكون العميل على دراية بمزايا المنتجات أو الخدمات ويشعر بالثقة في النشاط التجاري؛ هذا بالنتيجة يؤدي إلى تقليل تكاليف الحصول على العملاء الجدد، حيث يقلل من الحاجة إلى جذبهم، وبالتالي يعزز الربحية.

يسهم ولاء العملاء في تحسين سمعة العلامة التجارية من خلال التسويق الشفهي حيث يشارك العملاء تجاربهم الإيجابية مع الآخرين، كما يمنح ولاء العملاء الشركة تفوقًا تنافسيًا حيث يتميز العميل باختيار منتجات أو خدمات الشركة على البدائل المتاحة في سوق المنافسة.

شركة رِواء وبرامج الولاء وتجميع النقاط

تعزز شركة رِواء لبرنامح تجربة التجارة لعملائها من خلال شراكتها الاستراتيجية مع برنامج "بونات" للولاء، كما تهدف إلى تحسين تجربة التسوق للعميل النهائي لدى أصحاب الأعمال التجارية، وتأتي هذه الشراكة كخطوة استراتيجية تعكس التزام رِواء بتقديم حلول شاملة لعملائها بحيث يمكنهم تحقيق الربحية والنمو في أعمالهم التجارية.

وبينما تقدم شركة رِواء مجموعة حلول تشمل برنامج المحاسبة ،وبرنامج إدارة المخزون وبرنامج الكاشير، فإنها بهذه الشراكة تخطو خطوة للأمام في تسهيل الإدارة والتشغيل التجاري لأصحاب الأعمال، كما توفر لهم كل ما يحتاجونه للاستفادة القصوى من أنشطتهم التجارية، حيث يتيح برنامج بونات للولاء لعملاء رِواء جمع نقاط الولاء، وإدارة عملائهم بشكل فعال، وتعزيز العلاقة معهم من خلال تقديم مكافآت وعروض مخصصة.

ويعكس هذا التحالف استراتيجية رِواء في تقديم حلول تقنية مبتكرة مثل برنامج المحاسبة لتساهم في نجاح الأعمال التجارية، وتؤكد على التزامها الدائم بتلبية احتياجات عملائها ودعمهم في تحقيق أهدافهم التجارية.



بونات نظام ولاء وإدارة عملاء مبتكر

برنامج بونات للولاء وإدارة العملاء يعتبر نظامًا مبتكرًا ويعمل بطريقة تلقائية ويمكن ربطه بشكل كامل مع أنظمة البيع والمدفوعات، حيث يشجع على تحفيز العملاء من خلال تجميع نقاط الولاء.

يتميز برنامج بونات بمميزات عديدة، منها تقديم حلول تسويقية متعددة، ونظام ولاء قابل للتخصيص بحسب متطلبات أصحاب الأعمال التجارية، ونظام مراجعات العملاء، ونظام تقسيم فئات العملاء، وخدمة التواصل الفعّال عبر رسائل SMS والبريد الإلكتروني، إضافة إلى إمكانية بيع وتبادل بطاقات الإهداء، وإدارة العروض الترويجية والخصومات، وطلبات الاستلام.



شركة رِواء ومميزاتها

تقدم شركة رِواء منصة واحدة تجمع بين كل الأنظمة الإدارية والبرامج المحاسبية في مكان واحد، وتتميز بأنها توفر إمكانية الإطلاع المباشر على أداء المبيعات وتسجيل نقاط الولاء تلقائيًا، حيث تمكن أصحاب الإعمال التجارية من إدارة نشاطاتهم التجارية بشكل سلس وفعّال،ما يسمح لهم بالاستفادة القصوى من تجربة رِواء لتعزيز مبيعاتهم وبناء قاعدة عملاء قوية.

كل ذلك في إطار تحول رِواء نحو تحقيق هدفها في أن تكون منصة متكاملة تلبي احتياجات تجار التجزئة، بالتعاون مع برنامج بونات للولاء.