شهداء ومصابون في قصف جوي ومدفعي للاحتلال على عدة مناطق بغزة

أفادت مصادر باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف جوي ومدفعي نفذه الاحتلال في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة مساء اليوم الخميس.

استهدف الاحتلال بناية سكنية غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد رجلين على الأقل وإصابة عدد من الأشخاص، كما تم نقل أربعة جثامين إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس بعد قصف آخر.

وتأتي هذه الأحداث ضمن التصعيد العسكري في المنطقة، حيث تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير مربعات سكنية بشكل كامل في مدينة خان يونس، مما يزيد من التوتر والصراع في المنطقة.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الفسفور الأبيض على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، ونفذت قصفًا في محيط مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار شرق رفح جنوب القطاع، وقصفت بصاروخ برج العنتر في شارع غزة القديم ببلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت أن قوات الاحتلال حاصرت عدة مدارس تستضيف آلاف النازحين غرب حي "تل الهوا" في مدينة غزة. وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال تدمير مربعات سكنية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.