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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخصين لقيامهما بالاتجار فى الألعاب النارية عبر مواقع التواصل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى 
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وحيازتها .. فقد رصدت الأجهزة الأمنية نشاط إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تقوم بالترويج للألعاب النارية .
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة ( حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة العمارى بالأقصر) وبحوزته (490 قطعة ألعاب نارية) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات من (صاحب محل عطور "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) تم ضبطه وبحوزته (51 قطعة ألعاب نارية) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق 
 

بالإتجار فى الألعاب وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة