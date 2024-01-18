الأمن يضبط عصابة أجنبية حاولت تهريب كميات كبيرة من مخدر القات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من العناصر الإجرامية لمحاولتهم جلب وتهريب كميات من مخدر القات إلى داخل البلاد.. قدرت قيمتها المالية بــ 8 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط ( 7 عناصر إجرامية "يحملون جنسيات عدة دول") تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة وخاصة مخدر "القات" وترويجه على عملائهم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وبحوزتهم (كمية لمخدر القات وزنت 388 كيلو جرام – 2 ميزان حساس – مبالغ مالية عملات "أجنبية ، محلية"متحصلات بيع المواد المخدرة") وبمواجهتهم أيدوا ماجاء بالتحريات .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (8 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

