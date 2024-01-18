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الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط عصابة أجنبية حاولت تهريب كميات كبيرة من مخدر القات

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من العناصر الإجرامية لمحاولتهم جلب وتهريب كميات من مخدر القات إلى داخل البلاد.. قدرت قيمتها المالية بــ 8 مليون جنيه 

 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط ( 7 عناصر إجرامية "يحملون جنسيات عدة دول") تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة وخاصة مخدر "القات" وترويجه على عملائهم .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وبحوزتهم (كمية لمخدر القات وزنت 388 كيلو جرام – 2 ميزان حساس – مبالغ مالية عملات "أجنبية ، محلية"متحصلات بيع المواد المخدرة") وبمواجهتهم أيدوا ماجاء بالتحريات .
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (8 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عناصر اجرامية جلب وتهريب المواد المخدرة مخدر القات