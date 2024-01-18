ads
الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قافلة طبية للكشف المجاني بكفر الشبع

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفيه،  اليوم يرافقة منال عبده نائب رئيس المدينة و محمود أبو طالب رئيس الوحدة القروية بدراجيل ومديرة الإدارة الطبية بالشهداء أعمال قافلة طبية بقرية كفر الشبع بالوحدة القروية بدراجيل ضمت عدداً من الأطباء ذوي الخبرة بمختلف التخصصات.

استهدفت القافلة الكشف والعلاج المجاني لمختلف التخصصات من الباطنة والأطفال والحميات والنساء والتوليد والمخ والأعصاب والتخاطب والعلاج الطبيعي.

يأتي ذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوصيلها للفئات المستهدفة، وطبقاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال لضمان رفع مستوى الخدمات ووصولها للمستحقين.

الخدمات الطبية العلاج الطبيعى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قافلة طبية محافظة المنوفية