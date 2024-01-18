قافلة طبية للكشف المجاني بكفر الشبع

شهد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفيه، اليوم يرافقة منال عبده نائب رئيس المدينة و محمود أبو طالب رئيس الوحدة القروية بدراجيل ومديرة الإدارة الطبية بالشهداء أعمال قافلة طبية بقرية كفر الشبع بالوحدة القروية بدراجيل ضمت عدداً من الأطباء ذوي الخبرة بمختلف التخصصات.

استهدفت القافلة الكشف والعلاج المجاني لمختلف التخصصات من الباطنة والأطفال والحميات والنساء والتوليد والمخ والأعصاب والتخاطب والعلاج الطبيعي.

يأتي ذلك في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوصيلها للفئات المستهدفة، وطبقاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال لضمان رفع مستوى الخدمات ووصولها للمستحقين.