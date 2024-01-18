حملات أمنية مكبرة تستهدف أوكار تجار المخدرات في الإسكندرية

قامت الأجهزة الأمنية بحملة أمنية إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية.. حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (24) قضايا ضُبط خلالها (23) متهم.. وبحوزتهم (250 جرام لمخدر الحشيش - 90 جرام لمخدر الهيروين – 35 جرام لمخدر الشابو - 125 أقراص مخدرة)، وكذا ضبط (19 قطعة سلاح أبيض).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.