ads
الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات أمنية مكبرة تستهدف أوكار تجار المخدرات في الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قامت الأجهزة الأمنية بحملة أمنية إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية.. حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط  (24) قضايا ضُبط خلالها (23) متهم.. وبحوزتهم (250 جرام لمخدر الحشيش - 90 جرام لمخدر الهيروين – 35 جرام لمخدر الشابو - 125 أقراص مخدرة)، وكذا ضبط (19 قطعة سلاح أبيض).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

بالإسكندرية ضبط الحشيش الهيروين