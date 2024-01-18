كأس ملك إسبانيا.. تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الديربي أمام الريال

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ديربي مدريد أمام ريال مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويستضيف أتلتيكو مدريد، اليوم الخميس، جاره ريال مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في لقاء ينطلق في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الفرنسي أنطوان جريزمان هجوم الأتلتي أمام الريال، رفقة ألفارو موراتا، في مواجهة الانتقام بالنسبة لصالح أصحاب الأرض، بعد الخسارة المذلة أمام الجار بنتيجة 5-3 في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: هرموسو، خيمينيز، فيتسل

خط الوسط: يورينتي، دي باول، كوكي، ساؤول، لينو

وفي الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا.