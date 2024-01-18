مستند.. ننشر تقرير الطب الشرعي في واقعة وفاة موظف بشركة المياه بالتبين

كشف تقرير الطب الشرعي النهائي في القضية رقم 1770 إداري التبين، بشأن وفاة موظف بشركة المياه صعقا بالكهرباء داخل بئر، أثناء إجراء صيانة لموتور رئيسي بمنطقة التبين، عن جائزة حدوث الوفاة وفق التصور الوارد بمذكرة النيابة العامة، وهو الصعق بالكهرباء ولا وجود لشبهة جنائية في الحادث.

وأرسلت الجثة لدار التشريح وذلك لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في أحداثها وعما إذا كانت الوفاة جائزة ومتصورة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة من عدمه وتحديد السبب المباشر للوفاة وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية في حدوثها من عدمه.

وجاءت نتيجة التقرير فيما أثبتته د. نهال حسن فؤاد الطبيب الشرعي الميداني بمصلحة الطب الشرعي، أنها قامت بناء على طلب النيابة في القضية عالية، بإجراء الكشف الطبي الظاهري والصفة التشريحية لجثمان المتوفي عمر سعيد عبد الله.

عليه أثبت الآتي:

أولا: مذكرة النيابة: تم الاطلاع عليها

ثانيا: الكشف الظاهري: خرجت الجثة من الثلاجة، وتم التعرف عليها من واقع كارت البيانات المثبتة بالجثة والمدون به بيانات القضية وتبيناها لذكر في العقد الرابع من العمر نحيف البنية متوسط الطول في دور التيبس الرمي المتداخل مع عوامل الحفظ بالثلاجة والرسوب الدموي الرمي بلون بنفسجي غامق بخلفية الجثة.

وكان بالجثة من الإصابات الحيوية الحديثة ما يلي:

حرق من الدرجة الثانية بيضاوي الشكل 3 × - سم ذو قاعدة متخثرة بلون أحمر وحوافه باهتة ومتقددة بالركبة اليسري.

حرق من الدرجة الثانية بيضاوي الشكل وذو قاعدة متخثرة بلون أحمر وحوافه باهتة ومتقددة بوحشية الركبة اليسري.

جرح رضي مستعرض الوضع بيمين خلفية فروة الرأس بطول حوالي 7 سم عدا ذلك لم نتبين بعموم الجثمان أية إصابات ظاهرية مشتبهة أخري.

وكان على الجثة من الملابس ما يلي:

۱- تیشرت بیج نصف كم.

۲- بنطلون جينز أزرق اللون.

3- شورت ترينج كحلي اللون.

4- طقم داخلي بيج اللون فانلة حمالات وشورت.

ثالثا: الصفة التشريحية:

الرأس الوجه والعنق:

بالشق على فروة الرأس ورفعها وجدت خالية من الإنسكابات الدموية والسحايا خالية من الانزفة والتمزقات وتبينا وجود احتقان شديد بالأوعية.

الدموية للمخ عدا ذلك لم نتبين وجود أية آثار إصابية مشتبهة أخرى وعظام الجمجمة خالية من الكسور.

بالشق علي الأنسجة الرخوة والعضلات لم نتبين وجود انسكابات دموية أو أية آثار إصابية وعظام الوجه سليمة والعظم اللامي سليم ومتعظم والمرئ والقصبة الهوائية خاليان من أي آثار إصابية وتجويفهما خال من الأجسام الغريبة والفقرات العنقية والغضاريف الحنجرية خالية من الكسور.

الصدر:

بالشق على الأنسجة الرخوة والعضلات وجدت خالية من الانسكابات الدموية وتبينا وجود تداخل جراحي قديم بالقلب لتركيب صمام ميترالي والقلب يزن ٨٩٥ جم وبه التصاقات بجدار الصدر وتبينا وجود التصاقات بالرئتين والرئة اليمني تزن حوالي ٦٤٢ جم واليسري تزن ٥٦٢ جم.

البطن والحوض:

وتجويف الصدر خال من النزف والارتشاحات وعظام الصدر (من الاضلاع والفقرات الصدرية وعظمة القص) خالية من الكسور.

جميعها خالية من أي آثار إصابية وتجويف البطن خال من الارتشاحات.

بالشق على الأنسجة الرخوة والعضلات وجدت خالية من الانسكابات الدموية والكبد والطحال والأمعاء بنوعيها والمعدة والمثانة والكليتين.

الأطراف:

أرسلنا الاصابات المشتبهة بالركبة اليسرى (اشتباه لمكان الصعق الكهربي) إلي المعمل الطبي بالمصلحة ووردت النتيجة تفيد جواز حدوث المظاهر المشاهدة بالجلد من تأثير حراري نتيجة صعق كهربي أو ملامسة الجلد لمصدر حرارة عالية.

وقد أحسسنا سلامة عظام الحوض وباقي عظام الجسم.

خامسا العينات:

تم أخذ عينة دم علي شاش والتحفظ عليها على ذمة القضية.

تم أخذ عينات حشوية وتم إرسالها للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي للبحث السام والمخدر وقد ورد تقرير المعمل الكيماوي تفيد بسلبية.

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