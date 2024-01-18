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الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارا بندب "راشد" لوظيفة مدير إدارة الإعلام والترجمة

رئيس جامعه اسيوط
رئيس جامعه اسيوط
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‏أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قرارًا بندب السيد أحمد نادي راشد محمد؛ ‏للعمل مديرًا لإدارة الإعلام والترجمة؛ بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام التابعة للإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة؛ لحين شغل الوظيفة طبقا لأحكام القانون، ولائحته التنفيذية.

 ووجه رئيس الجامعة؛ بضرورة العمل على تعزيز السمعة المتميزة لجامعة  أسيوط، والعمل بروح الفريق، والتعاون، والمشاركة مع كافة إدارات الجامعة، واتباع نهج شامل لإدارة الإعلام؛ يتفق مع استراتيجية الجامعة، وأهدافها؛ لتكون بأفضل صورة أمام المجتمع.

 جدير بالذكر، أن أحمد نادي راشد يشغل منصب مدير وحدة الإعلام بكلية العلوم بجامعة أسيوط، والمقرر الإعلامي لمركز التميز والكفاءة PCTU، وعضو بنادي أدب أسيوط.

الدكتور احمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ي الادارة العامة ادارة الاعلام