رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارا بندب "راشد" لوظيفة مدير إدارة الإعلام والترجمة

‏أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ قرارًا بندب السيد أحمد نادي راشد محمد؛ ‏للعمل مديرًا لإدارة الإعلام والترجمة؛ بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام التابعة للإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة؛ لحين شغل الوظيفة طبقا لأحكام القانون، ولائحته التنفيذية.

ووجه رئيس الجامعة؛ بضرورة العمل على تعزيز السمعة المتميزة لجامعة أسيوط، والعمل بروح الفريق، والتعاون، والمشاركة مع كافة إدارات الجامعة، واتباع نهج شامل لإدارة الإعلام؛ يتفق مع استراتيجية الجامعة، وأهدافها؛ لتكون بأفضل صورة أمام المجتمع.

جدير بالذكر، أن أحمد نادي راشد يشغل منصب مدير وحدة الإعلام بكلية العلوم بجامعة أسيوط، والمقرر الإعلامي لمركز التميز والكفاءة PCTU، وعضو بنادي أدب أسيوط.