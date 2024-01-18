التفاصيل الكاملة لوفاة سيدة بعد جراحة «فتق سري» في مستشفى 15 مايو

اتهم موظف، طبيب جراحة بمستشفى 15 مايو، بالتسبب في وفاة زوجته، بسبب خطأ طبي، عقب قيام الطبيب، بإجراء عملية لها علي خلفية معاناتها من فتق سري.

وورد بلاغ لقسم شرطة 15 مايو، من المواطن أيمن علي صالح، يتهم فيه طبيب جراحة يدعى "سامح. ر"، بمستشفي 15 مايو، بالتسبب في وفاة زوجته إيمان صابر، حيث أفاد بضرورة إجراء جراحة طبية، وبإجراء الجراحة لها وخروجها من المستشفي بعد ثلاثة أيام، وبمرور عدة ايام فوجئ بنزيف دم شديد من مكان الجراحة التي خضعت لها.

وعقب ذلك اصطحبها للطبيب مرة أخرى، وأبلغه بانسداد الدرنقة الطبية الخاصة بسحب الدم الفاسد من جسدها، مضيفا باحتياجها لجهاز خاص بسحب الدم الفاسد، وحجزت بالمستشفى لمدة يومين، وأوصاهم الطبيب بالتواصل مع ممرضة من قسم التمريض الخاص به تدعي "ياسمين"، بحوزتها الجهاز الخاص بسحب الدم الفاسد، مع تكليفها بالانتقال لمحل سكنهم لوضع الجهاز لزوجته وتنظيف الجرح.

وحضرت الممرضة ونظفت الجرح ووضعت الجهاز لزوجته وانصرفت تاركة الجهاز بجسد المتوفاة، واتفقت معه علي الحضور كل ثلاثة أيام لتنظيف الجرح، إلا أنه فوجئ بنزيف الدم من زوجته مختلطا بالماء فنقلها للمستشفي وحجزت بقسم الرعاية المركزة حتي توفيت، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 41 إداري 15 مايو وتباشر النيابة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي علي جثمان المتوفاة إیمان صابر قاسم أحمد، وذلك لبيان ما بها من إصابات، وسبب وتاریخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، كذا لإجراء الصفة التشريحية علي جثمان المتوفاة، وكذا لتحديد ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن الجراحة التي خضعت لها المتوفاة أم أنها وفاة طبيعية، وبيان ما إذا كانت تلك الجراحة قد شابها ثمة خطأ أو إهمال طبي من الطبيب القائم بإجراء الجراحة من عدمه وبيان مدي جسامة الخطأ الذي وقع من الطبيب ومدى اتصال ذلك الخطأ بحدوث الوفاة وكذا لفحص الجرح الخاص بالمتوفاة، وبيان ما إذا كان ملوثا من عدمه.

وأيضا، بيان ما إذا كان ناتجا عن إهمال الطبيب في الجراحة أم الممرضة في تنظيف الجرح بعد الجراحة ومدى ارتباط ذلك بحدوث الوفاة وتحديد الشخص المخطئ في ذلك، والوقوف على طبيعة العقاقير الطبية التي تناولتها المتوفاة خلال فترة علاجها، وما إذا كانت خاصة بحالتها من عدمه.

وبيان ما إذا كانت تداولتها بالقدر الطبيعي أم أنها قد زادت على المعتاد وكذا لبيان ما إذا كان يوجد بالوفاة شبهة جنائية من عدمه، وكذا لفحص حرز الجهاز الطبي الخاص بسحب دماء المتوفاة، وحرز العقاقير الطبية لفحصها وبيان ما إذا كان الجهاز الطبي أو العقاقير الطبية لها ثمة اتصال بسبب الوفاة، وتحديد ما إذا كان ذلك الجهاز الطبي صالحا للاستخدام أم له ثمة اتصال بالوفاة.